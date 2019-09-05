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Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."

05 Eylül 2019 Perşembe 11:53
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."
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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:53
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