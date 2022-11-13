Erdoğan doğal gaz destek rakamlarını açıkladı! Kim kimi kıskanıyor, Almanya mı bizi, biz mi Almanya'yı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konutlarımızda kullanılan doğal gazın %75'ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine %50 sübvansiyon uygulandığını açıkladı.

Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğal gaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında karşılandığını ve bu uygulama ile verilen desteğin toplam 100 Milyar Türk lirası olduğunu açıkladı.

Almanya ise sadece Aralık ayını ödeyecek

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Acil yardım geliyor! Gaz müşterilerinin Aralık ayında ödeme yapmaları gerekmeyecek. Bunun masraflarını hükümet üstlenecek. Kabine toplantısında bugün enerji fiyatlarının frenlenmesi için bir adım daha atılması kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.