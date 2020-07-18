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Aktüel

Erdoğan Dijital Medya hesabından, yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:14:51 -
Erdoğan Dijital Medya hesabından, yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına Gemlik'te başlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Üzerinde TOGG yazan kırmızı bir otomobilin fotoğrafının da bulunduğu Twitter iletisinde, "Bugün Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili için #TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin inşaatına Gemlik’te başlanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18.00'de gerçekleştireceği töreni tüm sosyal medya hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz." bilgisi yer aldı.

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