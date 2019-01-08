Erdoğan devreye girmişti... İzmir'de seferler başladı!

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelenmesi üzerine İZBAN tren seferleri, Alsancak-Çiğli ve Alcancak-Cumaovası arasında çalışmaya başladı.

Grev durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikasınca uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Seferler başladı

Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63. maddesi gereğince alındı. Grevin ertelenmesi üzerine İZBAN seferleri Alsancak-Çiğli ve Alcancak-Cumaovası arasında çalışmaya başladı.

Yolcular memnun

İlk İZBAN seferlerini kullanan yolculardan Şengül Bal, “İZBAN greve başladıktan sonra yarım saatte geldiğin yolu 1,5 saatte gelmeye başladım. Kış günü bence yapılacak şey değil. Komşularla birlikte toplanarak bir araca biniyorduk, öyle işe gidiyorduk. Grevin bitmesine sevindim. Umarım sefer sıklığı artarak trenler çalışmaya başlar” dedi.

Ali Ersu isimli yolcu da "Grev yapan arkadaşlara da hak veriyorum ama biz de halk olarak mağdur olduk. Sabah işe gelip giderken ve akşam iş çıkışı çok zorluk yaşadık. Bu işten en çok mağdur olan biziz. İki tarafın orta yolu bulması önemli” diye konuştu.

Serpil Sungur isimli vatandaş ise ev kadını olmasına rağmen grevin kendisini bile etkilediğini belirterek, “Grev herkesi etkiledi. Ben ev hanımı olmama rağmen beni bile etkiledi. Vapurlarda bir tek boş koltuk yoktu. Her saatte her taraf dolu. Bunun nedeni de grev” ifadelerini kullandı.