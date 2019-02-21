Erdoğan destek istedi: Siz çıkın kiranızı biz vereceğiz

Manisa mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatay mimari konusunda halktan destek beklediğini belirterek, 'Kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın faydası yok. Bu kaçak yapılardan diyorum ki, gelin her türlü tedbiri aldık.

"Halkımdan destek bekliyorum"

Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazı gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı biz vereceğiz, biz de oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım.

Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle zemin + 4, bilemediniz zemin + 5 kat binalarla işi sağlam yapalım. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum.

"Kiranızı biz verelim"

İzmir'de Karabağlar, Bergama ve Bornova'da kaçak yapılardan gelin çıkın. Biz kira yardımını yapıyoruz. Sağlam yapalım. İmar meselesini çözmek durumundayız. İmar Barışı'yla Manisalı vatandaşımızın yüzünü güldürdük.

Sabunceli Tüneli yokken oralar ne haldeydi?

Son 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık Manisa'ya. Çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz hafızaı beşer nisyan ile malüldür. İnsanoğlu unutkandır. Sabuncubeli Tüneli'nden geçer ama unutur. Sabuncubeli Tüneli yokken oralar ne haldeydi, öyle mi? Şimdi bitti, 15 dakikada. Manisa'mızı İzmir'imizi daha yakın hale getirirken marifet de iltifata tabidir. Eğitimde 4 bin 400 adet yeni derslik inşa ettik. 6 bin 13 kişilik kapasiteli yurt açtık.

Manisa'ya toplamda 2,4 katrilyon destek sağladık

12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyumu'nu kim yaptı? Biz yaptık. Akhisar ve Turgutlu Gençlik Merkezlerini şehrimize kazandırdık. 12 bin seyirci kapasiteli Turgutlu Stadyumu'nun yapımında da sona geliyoruz. Çalışıyoruz. Bize durmak yaraşmaz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 2,5 katrilyon destek sağladık. Toplam 65 adet sağlık tesisini Manisalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk.

Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nde hazırlıklar tamam

558 yataklı Manisa Şehir Hastanemiz otel konforundadır. Hastanemizi nasıl buldunuz? Güzel mi, beğendiniz mi? İşte biz halkımızın layık olduğu neyse onu yaptık. Kula ve Ahmetli Devlet Hastanelerimizle birlikte 4 sağlık tesisimizin yapımı, 23 sağlık tesisimizin plan, proje süreci devam ediyor. Manisa'ya 300 yataklı ruh sağlığı hastanesini de kazandırmak için hazırlıklara başladık. Manisa'da 7 bin 800 toplu konut projesini hayata geçirdik.