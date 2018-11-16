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Erdoğan davet etti! Putin İstanbul'a geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geleceğini belirtti.

16 Kasım 2018 Cuma 15:33
Erdoğan davet etti! Putin İstanbul'a geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Muğla'da bir restoranda sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Kasım'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a geleceğini belirtti.

'Türk Akımı projesiyle önemli bir adım atılıyor'

Putin'in Türkiye ile Rusya arasında ortak projelerden biri olan TürkAkımı Projesi'nin deniz kısmının bitişiyle ilgili programa katılacağını anlatan Kurtulmuş, "Türkiye ile Rusya zaman zaman aralarında ciddi sıkıntılar olmasına rağmen özellikle son dönemde bütün bu sorunlarını geride bırakmış, ortak bazı projelerde anlaşmalarını yaparak, yan yana belli alanlarda iş birliğini geliştiren iki dost ve komşu ülke olarak bu Türk Akımı projesi ile önemli bir adım atıyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, TürkAkımı Projesi'nin, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok taraflı bir diplomasisinin sonucu olarak hem bölgesel ülkelerle, hem de diğer dünya ülkeleriyle yakın temaslarını artıracağının göstergelerinden biri olduğunu bildirdi.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 15:33
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  4. Vladimir Putin
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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