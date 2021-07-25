  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Delta varyantı bir ülkede daha görüldü
Erdoğan davet etmişti! Yarın Türkiye'ye geliyor
Çamaşır asarken balkondan düştü! Acı haber
Bir ilimiz daha maviye döndü
Siyaset Erdoğan davet etmişti! Yarın Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Erdoğan davet etmişti! Yarın Türkiye'ye geliyor

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 23:38:00 -
Erdoğan davet etmişti! Yarın Türkiye'ye geliyor

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, 26-29 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürüten Angola ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin zeminine temel teşkil edecek anlaşmalara da imza atılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay