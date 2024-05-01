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Gündem Erdoğan, Danıştay Başkanı ile görüştü
Gündem

Erdoğan, Danıştay Başkanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-05-01 17:49:00 -
Erdoğan, Danıştay Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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