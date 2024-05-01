Erdoğan, Danıştay Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'da Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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