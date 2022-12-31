Erdoğan çıkışı şok etti! He şunu bileydin Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" sözlerini hatırlatan Mevlüt Tezel, "Belki de Karamollaoğlu en doğru tahmini yapan ama kaybeden kişi olarak tarihe geçecek!" dedi.

Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır' demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" dedi.

Muhalifler bu açıklamaya ilgili "Temel Dede saçmalıyor", "Temel fıkrası" benzeri yorumlar yaptılar.

Kemal Kılıçdaroğlu ile kaybedeceklerine, İmamoğlu ya da Yavaş ile kazanacaklarından çok ama çok emin olan büyük bir muhalif kitle var!

Bu kitle anketlerden çıkan sonucun kendilerini doğruladığını düşünüyor.

Ama akla gelmeyen şöyle de bir ihtimal var: 'İmamoğlu ya da Yavaş kazanır' algısı yaklaşık iki yıldır o kadar çok konuşuldu ve yayıldı ki, anketlere katılanların düşüncesini manipüle etmiş olabilir.

Yavaş belediye başkanı olduğundan beri hiçbir siyasi tartışmaya girmedi. Türkiye'nin meseleleri hakkında ne düşündüğünü bilen yok. Miting performansı hiç test edilmedi!

Ayrıca iktidar cephesi de Yavaş'ın üzerinden hiç polemiğe girmedi! Belki de AK Partililerin bildikleri bir şey var ve gizliden Yavaş'ın aday gösterilmesini istiyor olabilirler! Kim bilir?

Seçime kısa bir süre kala Yavaş'ın tamamen kapalı kutu olması aslında muhalifler için büyük risk.

İmamoğlu ise belediye başkanı seçildiğinden beri Cumhurbaşkanı adaylığına oynadı ve etrafında bir kitle yarattı.

Ama aday gösterilmek için asli görevini ikinci plana attı. CHP'liler arasında bile İmamoğlu'nu belediyecilikte başarılı bulmayanlar var.

Daha aday gösterilmeden bu kadar çok yıpranan biri, aday olursa ne yapar? İşte bu sorunun da yanıtı kestirmek zor!

Öte yandan İmamoğlu'nun sürekli yıpratılması ve hakkında dava açılması onu güçlendiriyor da olabilir.

GÜÇLÜ RAKİP Mİ İSTEMELİ?

Belki de iktidar cephesinin, "Aday kim olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan kazanır" algısı oluşturmaları gerekiyor. Yani Erdoğan'ın en zayıf rakibi değil en güçlü rakibi istediği algısı yaratılmalı!

Sonuçta Erdoğan girdiği bütün seçimleri kazanandı. Türk siyaset tarihinde bu kadar uzun süre iktidarda kalan, üst üste seçim kazanan bir lider olmadı.

İmamoğlu'nun aday gösterilmesini istemiyor algısının oluşması belki de Erdoğan'a yapılmış haksızlık olabilir.

Erdoğan'ın son unvan maçında "En güçlü rakibinizi karşıma çıkarın" demesi onu daha güçlü de yapabilir.

Erdoğan'ın son performansı da bunu göstermiyor mu?

EYT'den asgari ücrete, sosyal konut hamlesinden Togg, SİHA, köprüler, barajlar gibi dev yatırımlara kadar "Ne söz verdiyse yapan", Avrupa'nın kâbusu olan Putin'e bile sözünü dinleten, formunun zirvesindeki lider profili çizmiyor mu?

Erdoğan'ı en çok eleştiren ABD ve Avrupa medyası da şimdi onu seçimde favori göstermiyor mu?

Üstelik Erdoğan daha en güçlü olduğu alana; meydanlara inmedi!

Karamollaoğlu'nun dediği gibi belki de Erdoğan, Mansur'u, İmamoğlu'nu buldozer gibi ezip geçecek!

Belki de Karamollaoğlu en doğru tahmini yapan ama kaybeden kişi olarak tarihe geçecek!"