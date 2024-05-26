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Gündem Erdoğan CHP’yi ziyaret edecek ama Cumhurbaşkanı gibi mi, Parti Başkanı gibi mi karşılanacak! CHP bunu tartıştı ve kararını verdi
Gündem

Erdoğan CHP’yi ziyaret edecek ama Cumhurbaşkanı gibi mi, Parti Başkanı gibi mi karşılanacak! CHP bunu tartıştı ve kararını verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-26 09:42:00 - 2024-05-26 09:46:56
Erdoğan CHP’yi ziyaret edecek ama Cumhurbaşkanı gibi mi, Parti Başkanı gibi mi karşılanacak! CHP bunu tartıştı ve kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonra gerçekleşecek CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu. İade-i ziyaret olarak gerçekleşecek görüşmede Erdoğan'ın Özel'in makam odasında misafir edileceği, siyasi parti genel başkanları gibi ağırlanacağı kaydedildi.

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasette bir yumuşama dönemine gireceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüşlerdi. Bu görüşmenin ardından gözler CHP'den AK Partiye'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

 

Duvar'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığından CHP’ye henüz bir randevu talebi gitmedi ama ziyaretin bir sürpriz olmazsa haziran ayının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonra gerçekleşecek CHP ziyaretinde nasıl ağırlanacağı da merak konusu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in makam odasında misafir edilecek. Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından aynı şekilde kullanılan makam odasındaki oturma düzeninde Erdoğan’ın ziyareti için değişiklik düşünülmüyor.

CHP Genel Başkanının makam odasında diğer siyasi parti genel başkanları nasıl ağırlanıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle ağırlanacak. İki lider aynı hizada bulunan tekli koltuklara oturacak. Ziyarete eşlik edenler olursa onlar da tekli koltukların iki yanındaki kanepelerde yerlerini alacak. CHP'ye göre, AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede tartışma yaratan 'boş koltuk' görüntüsüne izin verilmeyecek.

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Yorumlar

Putsavar

Erdoğan bir dahaki seçimlerde kaç yaşında olacak ama şimdiden yine başkan olmanın hesabını yapıyor. Bahçeli yolda yürüyemiyor ama hala karıştırmaya çalışıyor. Bu insanlar mesela bir yerde çalışıyor olsaydı bu yaşa kadar çalışmaya devam edecekler miydi ?

şüayıp

Emanet ve da pkk desdekleriyle oy artırma fazla abartılıyor
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