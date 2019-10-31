Erdoğan canlı yayında açıkladı: Talimat verdik, en kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. Erdoğan, baş başa görüştüğü Başbakan Gakharia ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu

Erdoğan konuşmasında, "İlk ziyaretlerinden birisini ülkemize yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetimi iletmek isterim. Sayın Başbakan'a yeni görevinden dolayı tebriklerimi iletiyorum. Kendisi ülkemizi yakından tanıyan bir liderdir. Gürcistan'ın kalkınmasını sürdüreceğine ve Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin güçleneceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Süreci hızlandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize ara vermiştik. Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla bu süreci hızlandıracağız. En kısa zamanda Gürcistan ile stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız" dedi. "Ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerimiz var" diyen Erdoğan, "Stratejik ortaklığımızın bölgemiz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diye konuştu.

Ulaştırma konusunda çok önemli bir adım attık

"Ulaştırma konusunda çok önemli bir adım attık" diyen Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars tarihi bir adımdır. Bu demiryolunun açılmasıyla bu dost üç ülke birbirine çok farklı şekilde bağlanmış oldu. Demiryolu Londra'dan Pekin'e uzanan yolun kalbinde yer alıyor" dedi.

Ekonomik ve askeri işbirliği

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizi memnun ediyor. Ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde ekonomik işbirliğini artırma iradesini gösteriyoruz. 2018 sonu itibariyle 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırmak için gerekli adımları atacağız. Kısa sürede Ankara'da düzenleyeceğimiz karma ekonomik toplantı bunun için fırsat teşkil edecektir.

Gürcistan'ın istikrarı bizim için önemlidir

Güvenlik konusunu ele alma imkanı da bulduk. Bu alanda işbirliğimiz farklı şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci güvenlik noktasında yetiştirme fırsatını bulduk. Gürcistan'ın bağımsızlık ve istikrarı bizim için önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle, 2 bin 200 Gürcü askeri Türkiye'de kurs ve eğitimlere katıldı. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürmesi için çabalarımız devam ediyor."

Gürcistan Başbakanı Gıorgı Gakharıa'nın açıklamalarından satır başları;

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlamak isterim. Türk halkına refah ve esenlik dilerim. Yaptığımız görüşmelerde güvenlik ve kültür gibi konuları ele aldık ve ticaret ve ekonomi konularını vurguladık. Türkiye Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıdır ama daha büyük perspektiflerimiz var ve mevcut rakamların daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak. Ayrıca enerji koridorları konusundaki iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Türkiye Gürcistan için Avrupa'ya açılan yol anlamına geliyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gösterdiğiniz tavır için teşekkür etmek isterim. "