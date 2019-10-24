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Erdoğan canlı yayında açıkladı: Bu mektubu alıp Donald Trump'a...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da ABD'ye gideceklerini açıklayarak mektupla alakalı önemli ifadeler kullandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 22:45
Erdoğan canlı yayında açıkladı: Bu mektubu alıp Donald Trump'a...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 13 Kasım'da ABD'ye gideceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez canlı yayında soruları yanıtladı.

ABD ziyaretin hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''13 Kasım'da tabii ki bu davete icabet edeceğiz, heyet olarak gideceğiz. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz. Trump'ın mektubuna Mazlum'un mektubunu iliştirmesini kınıyorum. 13 Kasım'da ABD'ye giderken Trump'a mektubu da götüreceğim'' iifadelerini kullandı.

Mektup açıklaması

Erdoğan açıklamasında, ''Sayın Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar mümkün olduğunca dürüst davrandı. Teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi. Bu tavrını kınadım. Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmeleri yapacağız. Bu mektubu da yanımızda getirip kendisine göstereceğiz. Sayın Putin'e de söylediğim bir şey var. Ben bir teröristle masaya oturmam. Herhangi bir terör örgütünü aracı olarak asla kabul etmem. Benim bugüne kadar öğrendiğime göre sadece devletler arasında savaş olur. Siz bir terör örgütünün başı ile müzakere etmezsiniz ama devletler arasında oturur müzakereleri yaparsınız. O zaman dedi ben Pence ve Pompeo'yu gönderiyorum dedi. Bu heyet geldi, görüştük. Türkiye Cumhuriyeti devleti asla terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmamıştır. Orada 120 saat dedik. 120 saat doldu, ondan sonra da Rusya ile yaptığımız anlaşmanın süreci başladı. O da 150 saat ve devam ediyor. 13'ünde ABD seyahatini gerçekleştireceğiz. Bir çok konuda görüşeceğiz. Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz.'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 22:45
  1. ABD
  2. Trump
  3. Erdoğan mektup

YORUM YAZ

  • Sokağın sesiSokağın sesi31 dk önce
    İlk soru! BU MEKTUBU SİZ Mİ YAZDINIZ? Yoksa Başkaları önünüze koydu Sizde İmzaladınız mı? Yavşaklik yapma Doğru söyle. İkinci SORU! DÜNYADA SİZİN KONTROLUNUZ DIŞINDA, HABERİNİZ OLMADAN EYLEM YAPAN TERÖR ÖRGÜTÜ VARMIDIR? Şerefsizlik yapma Doğru söyle
  • Keriz SilkelemeKeriz Silkeleme3 sa önce
    Manyak Turumpun da çok umrundaydı mektup
  • AliAli6 sa önce
    Yaw müslüman kürtleri kıyımdan geçirmek için abd ve rusya’nın maskarası oldunuz
  • fetösavarfetösavar6 sa önce
    reis artık bırak gitmeyi o gelsin biraz...
  • HadraHadra8 sa önce
    Gerçekten bu Mektup İle TRUMP denilen cins bizi ne yerine koymuş oluoyr sizce?Sultan Fatih ile Memlük sultanı da Hacca gidenlerin çektikleri acı ve sıkıntılardan dolayı mektuplaşma olmuştu ! Ancak Sultan Fatih İfadesi çok dikkate değerdir.'' fazla Havlayan Köpek Sürüye Kurt getirir.'' demiş ve Torunu Yavuz (YAĞIZ demek gerek) Sultan Selimhan Bütün Bölgeyi Feth edip Hilafeti deEmin ve Emanet almıştır. BU Melun Yahudiye bir laf mı Bulunamadı?
  • nusretnusret8 sa önce
    Trump’tan ziyade besledikleri FETÖ’nün orada aktif olarak çalıştığını unutmamalı...
  • KemalKemal8 sa önce
    EE ne demiş olduk şimdi. Mektubu iade edip gelen heyetle özür mektubu şartı koşulsaydı iş biterdi
  • Hamdi İslamHamdi İslam9 sa önce
    Sn.cumhuebaşkanı ABD'ye Trump ile görüşebilmek için sayısız defa gittiniz acaba Trump hiç ülkemize geldi mi 
  • asil duruşasil duruş9 sa önce
    mektupla ilgili günlerce haber yaptınız ve yırtılıp çöpe atıldığını tüm ülke halkına ilan ettiniz. şimdi cumhurbaşkanının açıklamarına bakıyrouz kimektup yaşıyor ve hayatta. sahibine geri verilecek miş. ooooofff ooof 
  • mutmainemutmaine9 sa önce
    13 Rakamı müslümanlar için uğurludur, bilip bilmeden konuşmayın 1+4+5+3 = İstanbulun FETHİ / 5 + 7 + 1 = Peygamberimizin doğum tarihi / bu sebeplerle 13 ü uğursuz görürler, hatta avrupada ,amerikada 13.kat, vs yazmazlar. 13 kabusları olmuştur..................bu kadar çarpık dengesiz sözde modernlere , bizim gafilller ağzı açık peşlerinden koşar...soytarı milletler müslümanlara efendilik taslıyorlar.yazık, YARIN CUMA NAMAZI VAR FARZDIR.
  • orhanorhan9 sa önce
    sayın cumhurbaşkanı amerikadan dost domuzdan post olmaz...
  • abdrhmnabdrhmn9 sa önce
    dikkat edin 13 rakamı uğursuzdur. yahudilere uğurludur uyanık olun
  • BozoBozo9 sa önce
    Reis bu sefer yanına 100 bordo bereli al da git.

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