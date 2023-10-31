  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak
Siyaset Erdoğan büyük müjdeyi duyurdu! Artık Türkiye'de üretilecek
Siyaset

Erdoğan büyük müjdeyi duyurdu! Artık Türkiye'de üretilecek

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:29:00 -
Erdoğan büyük müjdeyi duyurdu! Artık Türkiye'de üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni’nde konuştu. Hepatit A aşısının artık ülkemizde üretileceğini açıklayan Erdoğan, "Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak.

Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide de farklı destek paketleriyle iş dünyamız ve çalışanlarımızın yanında olduk."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran ve Suudi Arabistan kararı: Tüccarlar için vize kolaylığı! Zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor
Dünya

İran ve Suudi Arabistan kararı: Tüccarlar için vize kolaylığı! Zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor

Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin güçlenirken yeni bir gelişme haberi geldi: İran ve Suudi Arabistan, tüccarlar için vize zorunluluğunu kal..
Halkçı Efendiler İstanbul’u peşkeş çekmişler! Kemal Kılıçdaroğlu’nın son oyunu Milyar dolarlık devirin perde arkası
Gündem

Halkçı Efendiler İstanbul’u peşkeş çekmişler! Kemal Kılıçdaroğlu’nın son oyunu Milyar dolarlık devirin perde arkası

Mustafa Sarıgül’ün İstanbul Şişli Belediye başkanlığı döneminde belediyeye ait bazı taşınmazları İstanbul Şişli Vakfı’na devretmesi yargıya ..
Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı
Medya

Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı

Disney’in Kemalist kesimden para koparmak için yaptığı ancak Ermeni lobisinin engellediği Mustafa Kemal filminin ABD menşeli FOX’ta yayınlan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23