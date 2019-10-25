0553 313 94 23

Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi son oranları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkının harekata tam destek verdiğini belirterek, "Anket yaptırmadık ama yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz" sözlerinin ardından Public Status isimli anket şirketi operasyon ile ilgili yapılan araştırmayı yayınladı. Ankete göre Barış Pınarı Harekatı'na destek yüzde 82.

25 Ekim 2019 Cuma 22:42
Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi son oranları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında teröre karşı yürütülen operasyon ve sonrasındaki anlaşmalara halkın olumlu dönüşler verdiğini belirtmişti. Erdoğan bir anket yaptırmadıklarını ancak halkın yüzde 75-80'inin desteği olduğunu söyledi. Bu açıklamaların ardından araştırma şirketi Public Status 25 ilde yapılan anket çalışmasını duyurdu. Araştırmaya göre Barış Pınarı Harekatı'na destek yüzde 82 olarak ölçüldü.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 'Public Status' isimli araştırma şirketi 20-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasını duyurdu. İşte 25 ilde gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili çarpıcı anket çalışması;

Barış Pınarı Harekatı'na destek yüzde 82

Araştırma katılımcılarının %81,6'lık kesimi Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini ifade ediyor. Harekata desteklerini ifade edenlerin oranı ezici bir çoğunluğa ulaşmış durumda. Katılımcıların %14,8'lik kesimi ise harekatı desteklemediğini beyan ediyor. Katılımcılar içerisinde harekata ilişkin herhangi bir fikrinin olmadığını beyan edenlerin oranı ise %3,2 düzeyinde kalıyor. Çok az bir düzeydeki katılımcı ise harekat hakkındaki fikirlerini açıklamaktan çekiniyor. Bu sonuçlara göre Türkiye genelinde Barış Pınarı Harekatı'na desteğin çok önemli bir düzeyde gerçekleştiği çok rahatlıkla söylenebilir.

Barış Pınarı Harekatı'nın amacı soruldu

Araştırma katılımcılarının %63,9'luk kesimi Barış Pınarı Harekatının gerçekleştirilmesinin en önemli amacının "terör unsurlarının yok edilmesi" olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %17,7'lik düzeyi ise harekatın gerçekleştirilmesindeki en önemli amaç olarak "diğer" seçeneğini öne sürüyorlar.

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar da soruldu

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaparak ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi muhtırası kapsamında, YPG'nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak. Bu iki mutabakata ilişkin toplumsal desteğin düzeyinin öğrenilmeye çalışıldığı bu soruya, araştırma katılımcılarının %73,60'u olumlu yanıt vererek mutabakatları desteklediğini belirtiyor.

Önemli düzeyde bir katılımcı ise mutabakatlar hakkında henüz bir fikrinin olmadığını düşünüyor. Mutabakatlar hakkında fikrinin olmadığı beyan edenler arasında, mutabakatlar hakkındaki düşüncesinin mutabakatların sahadaki yansımalarını gördükçe belirginleşeceğini söyleyen katılımcılar ağırlıkta.

Suriye'de kalıcı bir siyasi istikrar ortamının sağlanacağına inanıyor musunuz?

Suriye'de bugüne kadar gelinen süreçte yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği ayrıca milyonlarca Suriye vatandaşının mülteci konumuna düştüğü Suriye iç savaşı 2011 yılında başladı.

2012 yılından itibaren ise rejim güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmaların boyutu değişti ve şiddeti arttı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Suriye İç Savaşı sonucunda yurdundan ayrılarak mülteci konumuna düşenlerin 3 milyon 644 binine Türkiye tek başına ev sahipliği yapıyor.

Araştırma katılımcıların %58,50'si günümüzde sekizinci yılını geride bırakan Suriye İç Savaşının sona ereceğini ve kalıcı bir siyasi istikrarın yakalanacağını düşünüyor. %25,73'lük kesim ise ülkede kaotik ortamın varlığını sürdüreceğine inanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 22:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya
  3. Vladimir Putin
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Suriye

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı5 sa önce
    Barış pınarı hareketini destekliyenlerin oranı%81 den çok fazladır. Ancak diğer şıklardaevet diyenler çok daha azdır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!