Erdoğan bunu adam yerine koymuş ya, işte ona yanıyoruz! Eski danışman Akif Beki, yine karakterini belli etti

Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki, yayınlayan Habertürk kanalının bile hakkında soruşturma başlattığı tartışmalı bir haberin üstünde tepinmekten zerre çekinmedi. Köşesinde sabah-akşam "gazetecilik etiği"nden bahseden Beki, söz konusu yazısıyla "etik"ten ne anladığını da ortaya koymuş oldu.

İşte Beki'nin Karar gazetesindeki o yazısının ilgili bölümü:

"Şişli'de bir ilkokul çocuğuna kasapta mikrofon tutulmuş, o da karne hediyesi olarak annesinin et aldığını söylemişti.

Videosu yankı uyandırmış, muhalefet çokça bahsetmişti. Şimdi çocuğun sevincini kursağında bırakmakla suçlanıyorlar.

Sabah gazetesinin gönlü razı olmamış bu haksızlığa, taraflarla konuşarak yanlışı düzeltme fırsatı vermiş.

Kasapla kasabın babası, Altılı Masa'ya tepki gösteriyor. Çarpıtarak siyasete malzeme yapmışlar. Kendi halindeki esnafı rezil eden bu Altılı Masa mı ülkeyi yönetecekmiş! Bir ülkeyi bir reis yönetirken bunlar altı reis çıkarmaya çalışıyormuş üstelik. Utanmalılarmış.

Çocuğun annesi de kasapla babasını doğruluyor. Fakir değillermiş, ev ve arabaları varmış, sadece çocukları et yemeyi sevmiyormuş, o gün de mahalle kasaplarından tavuk almaya gelmişler, kasap abisi karneyi duyunca belki eti sever diye pirzola hediye etmiş, yoksa almaya güçleri yetmediğinden değilmiş, her ay gelir et-tavuk alırlarmış, işin aslı buymuş....

Aybaşından aybaşına maaş alınınca etle tavuk giren evleri bizim kuşak bilir, en azından ben bilirim, bilmeyen beyzadelere anlatsınlar bunları...

Çocuk, karne hediyesi olarak et alındığını söylemiş mi, söylemiş. Hikayenin orası değiştirilebiliyor mu, hayır.

Et hediyesi doğru olduktan sonra baştan anlatsan, her tarafını değiştirsen ne yazar!

Ayrıca sayalım ki o eve her hafta et giriyor, imkanları geniş, gelirleri müsait, alamamak gibi bir sorunları yok. Çoğu ev için aynı şeyi söyleyebilir miyiz?

Et fiyatlarının, hediye edilebilir bir seviyeye ulaştığı yalan mı?

Yalansa fiyatları düşürmek için Macaristan'dan canlı hayvan ithalatına başlandığı, sırada Brezilya'nın olduğu haberleri nereden çıkıyor?

Halka ucuz et yedireyim derken hayvancı batırıldı. Ucuza içireyim derken sütçü iflasa sürüklenip peynir pahalıya getirildi, eti geçti geçiyor. Halk artık ikisini de canı isteyince alamıyor değil mi?

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işitiyoruz ki biz fakirleştikçe, alım gücümüz düştükçe Almanlar, İngilizler ve Fransızlar aç, açıkta kalıyor.

Yine iyiyiz yani hamdolsun, Hans'la Geroge'a bakıp halimize şükredelim. Onlar gibi yiyecek ekmek bulamamak da vardı! (...)"