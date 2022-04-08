Erdoğan: Bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi avlusunda gerçekleştirilen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili İstanbullular, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir müstesna bir ay içinde maşallah bu kitap fuarlarıyla birlikte bir de Büyük Çamlıca Camimizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müze de senede 1 bazen 2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Milletimizin hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle 2 yıldır arada verilen fuarlarımızın yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Kuran-ı Kerim'i her şeyin üstünde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. Sergide pek çok sanat eseri sergileniyor.

Tarihimizde Gazali gibi, İbni Sina gibi isimler vardır. Ecdanın kalem, kılıçtan keskindir sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar bizi biz yapan asır mirasına sırt dönmüştü. Bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımında uluslararası yayıncılık birliğinde ilk 10'da yer almıştır. Mesela 2000 yılında kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır.

Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize umut vermektedir. Rabbimden bizleri sağlıkla, huzurla bayrama eriştirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla...

İstanbul'a büyük hazine!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış törenine katılacak.

Pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 800'e yakın eserin sergilendiği ve "İstanbul için büyük hazine" olarak nitelendirilen İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyor.

Müze, selatin camilerinin ana kubbelerinin tavana yansıtıldığı bölüm, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana ab-ı hayat enstalasyonu, müziğin iyileştiren gücünün anlatıldığı ses istasyonları, Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde kullanılan ultrasonik hoparlör teknolojisiyle dikkati çekiyor.