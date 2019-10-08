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Erdoğan: Bölgenin geleceğini güçlü bir şekilde inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki açılış ve temel atma töreninde konuştu.

08 Ekim 2019 Salı 18:09
Erdoğan: Bölgenin geleceğini güçlü bir şekilde inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Balkanların barış porojesi için yoğun çaba harcadık.

Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir.

Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğinin abideleridir.

Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projeye destek verenlere teşekkür ediyorum.

Türkiye, Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını artırmaya devam edecektir.

Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır.

Bu topraklar son çeyrek asırda büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi.

Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil, zenginlik olarak görmeliyiz.

Bölgenin geleceğini güçlü bir şekilde hep birlikte inşa edeceğiz.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 18:09
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