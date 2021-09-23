'Erdoğan BM'de sesimiz oldu'

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada tüm mazlumlar gibi Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı söylemleri, Uygur Türkleri tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çin’in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadeleri kullandı.

Uygur Türklerini sevindirdi

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Uygur Türkü ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkin Emet, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları biz Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan davası açısından büyük bir gelişmedir. 2018-2019 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmalarında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün mazlumları sayarken, Doğu Türkistan’ı söylememişti. Ama ilk defa böyle BM’de bütün dünyadaki mazlum milletlerin arasında Doğu Türkistan konusunu zikretmesi Doğu Türkistan davası ve Türkiye açısından çok önemli.”

D.Türkistan davası ivme kazandı

Doğu Türkistan’da göz göre göre bir soykırım yapıldığını vurgulayan Doç. Dr. Erkin Emet, şöyle devam etti: “Türkiye defalarca alt düzeyde olmasına rağmen hükümet sözcüsü, dışişleri bakanı defalarca BM’de gündeme getirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat ifadeleri ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Doğu Türkistan’daki zulme dikkat çekmesi hem Doğu Türkistanlıları mutlu etmiştir, hem de Doğu Türkistan davasına Türkiye’de yeni bir ivme kazandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra bütün açık oturumlarda bu konu tartışıldı ve değerlendirildi. Bu da kamuoyu oluşturulması açısından da çok önemlidir.”