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Siyaset Erdoğan: Bizi tasfiye etmek isteyenlere daha çok kabus yaşatacağız
Siyaset

Erdoğan: Bizi tasfiye etmek isteyenlere daha çok kabus yaşatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabında kendi konuşmasının yer aldığı görüntüleri paylaşarak, "Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kâbuslar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:03:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye karşı art niyetli olan ülkelere mesaj gönderdi.

Erdoğan'dan kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabında kendi konuşmasının yer aldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerdeki konuşmasında, Türkiye’nin kararlılıkla hedeflerine yürümeyi sürdürdüğü vurgusu yapan Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının pervasızca gaspına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

'Daha çok kabuslar yaşatacağız'

Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye’nin Azerbaycan’a, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine de destek verdiğini de belirtti.
“Bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız.” diyen Erdoğan, “Milletimizin istiklaline ve istikbaline, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize, vatanımıza uzatılan her eli kıracağız.” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

 

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