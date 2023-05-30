Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda o konuyu açmış

ABD Başkanı Joe Biden, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Görüşmede F-16 konusu da gündeme geldi.

Delaware eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Biden, görüşmeyle ilgili “Erdoğan’ı tebrik ettim. Hâlâ F-16’lar konusunda bir anlaşmaya varmak istiyor. Ben de İsveç’in durumunu çözmek istiyorum. ‘Haydi onu halledelim’ dedim. Yine birbirimizle temas halinde olacağız. Ama temelde bir tebrik telefonuydu” dedi.

Türkiye, 40 adet F-16 ile birlikte 80’e yakın modernizasyon kiti almak için ABD’ye başvurmuştu. Ancak Ankara’nın talepleri, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına karşı çıkması nedeniyle sekteye uğramıştı.

Washington, Ankara’nın F-16 talebinden önce İsveç ve Finlandiya sorununun çözülmesini istiyor.

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