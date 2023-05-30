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Gündem Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda o konuyu açmış
Gündem

Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda o konuyu açmış

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:09:00 -
Erdoğan, Biden’ın tebrik telefonunda o konuyu açmış

ABD Başkanı Joe Biden, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Görüşmede F-16 konusu da gündeme geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Görüşmede F-16 konusu da gündeme geldi.

Delaware eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Biden, görüşmeyle ilgili “Erdoğan’ı tebrik ettim. Hâlâ F-16’lar konusunda bir anlaşmaya varmak istiyor. Ben de İsveç’in durumunu çözmek istiyorum. ‘Haydi onu halledelim’ dedim. Yine birbirimizle temas halinde olacağız. Ama temelde bir tebrik telefonuydu” dedi.

Türkiye, 40 adet F-16 ile birlikte 80’e yakın modernizasyon kiti almak için ABD’ye başvurmuştu. Ancak Ankara’nın talepleri, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik başvurularına karşı çıkması nedeniyle sekteye uğramıştı.

Washington, Ankara’nın F-16 talebinden önce İsveç ve Finlandiya sorununun çözülmesini istiyor.
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Yorumlar

99 YIL HEYKELYAPARKEN BİRAZDA BU TEKNOLOJİ YAPMAK AKLINIZA GELSEYDİ

HİÇ BİRŞEY YAPMADAN YÜZDE 47 ALANLARA OY VEREN AÇLAR SİZİ İKTİDARDAN İNDİRMEZDİ SİZİ KİM BATILIYA SOYDURDU 99 YIL AÇIM DİYEN TÜRKİYEDE EKNOMİ Yİ BEĞENMEYİP SOYDURDUĞUNUZ BATIYA GİTMEYEUĞRAŞANLAR
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