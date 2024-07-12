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Gündem Erdoğan: “Biden ile görüştüm 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"
Gündem

Erdoğan: “Biden ile görüştüm 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"

Yeniakit Publisher
2024-07-12 06:14:00 -
Erdoğan: "Biden ile görüştüm 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'den F-16 tedariki) Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi"

- "Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuyla Dışişleri Bakanım ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz"

- "Biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettik. Bununla ilgili özellikle Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere süreci çalıştırıyor"

- "İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım"

- "(ABD'den F-16 tedariki) Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-35'lerin problemini çözeceğini söyledi. Parçalarla ilgili konuyu da sürekli görüşüyoruz"
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