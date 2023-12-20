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Gündem Erdoğan "Bedelini ağır öderler" demişti... MOSSAD ne mesaj verdi
Gündem

Erdoğan "Bedelini ağır öderler" demişti... MOSSAD ne mesaj verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-20 10:44:00 - 2023-12-20 10:59:43
Erdoğan "Bedelini ağır öderler" demişti... MOSSAD ne mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MOSSAD'ın, Hamas üyelerine suikast hazırlığı yaptığı iddiaları için “Bedelini ağır öderler” demişti. Çekya basını İsrail’in bu konuda harekete geçeceğini belirtti. Hamas yetkililerinin hangi ülkede yaşadığı ise resmi olarak bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 hafta önce katıldığı Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nın ardından Doha dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına değinen Erdoğan, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN UYARISINA RAĞMEN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Çekya'da yayınlanan önemli haber sitelerinden Voxpot'ta çıkan bir yazı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Yayımlanan yazıda ”İsrailli yetkililer, MOSSAD’ın yabancı ülkelerde yaşayan ve Ekim ayı başındaki saldırılardan sorumlu olan Hamas liderlerini ortadan kaldıracağı sözünü veriyor. Ancak böyle bir hareket suikastların yapıldığı ülkelerin egemenliğini ihlal eder ve rehine müzakereleri ile ateşkesin devamını tehlikeye atabilir” ifadeleri yer aldı.
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Öte yandan saldırılardan sorumlu olduğu iddia edilen Hamas liderlerinin hangi ülkelerde bulundukları yapılan açıklamalarda belirtilmedi.

Ayrıca, 7 Ekim’de İsrail’e gerçekleşen saldırıların İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Hamas’tan habersiz bir şekilde gerçekleştirildiği de öne sürülmüştü.

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