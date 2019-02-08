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Erdoğan bazı partililere sert çıktı: Provoke etmeyin!

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi ilk mitingin Sivas'ta gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden kadro isteyen bir gruba sert çıktı. Erdoğan, "Biz hepsine kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin" dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 18:02
Erdoğan bazı partililere sert çıktı: Provoke etmeyin!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde ilk mitingini Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Erdoğan konuşması sırasında alanda kendisinden talepte bulunan bir gruba, "Bak kardeşim biz KİT'lere filan hepsine kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim, toplantımızı provoke etmeyelim" diyerek tepki gösterdi.

"Şu toplantıyı provoke etmeyin"

Biz KİT'lere falan kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir lider de değilim. Lütfen, samimi olalım dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım. Bizler Cudi'de Gabar'da Tendürek'tde terörle mücadeleyi verirken onları temizlerken sıfırlarken sizin söylediğinize bakın. Biz bunları yaparken birileri bizleri farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar domates, patlıcan patates… Ya düşünün be bir merminin fiyatı nedir? Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa başarıyorsa… Siz hala domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Yani bizi Corc, Hans bir yerlerden vurmak istiyor bunlar da onlara el ayak oluyorlar. Biz mücadeleyi hep kazandık kazanmaya da devam edeceğiz."

"Sakın yalanlara aldanmayın"

Gerekirse tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız. En ucuz fiyata ürünleri getiririz dedik. Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas'ta belediyeyi alma gayretine giriyor. Şu ana kadar Sivas'a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var.

Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas'ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz.

Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:02
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