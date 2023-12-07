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Gündem Erdoğan "bardağın dolu tarafından" konuştu! Yunanistan'da sıcak temas
Gündem

Erdoğan "bardağın dolu tarafından" konuştu! Yunanistan'da sıcak temas

Yeniakit Publisher
2023-12-07 14:36:00 -
Erdoğan "bardağın dolu tarafından" konuştu! Yunanistan'da sıcak temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözü Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nu memnun etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum

Hedef 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bakanlarımız birbirleriyle gayet anlamlı görüşmeler yapacak. Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz.

Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır.

 
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ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur.

İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.

 

MİÇOKTAKİS'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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