Erdoğan Bakü dönüşü açıkladı: Kıbrıs’ta asker sayımız artacak

Hacı Yakışıklı Bakü Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü özgürlüğüne kavuşturmasının yüzüncü yıldönümü münasebetiyle Azerbaycan’da düzenlenen törenlere katılmasının ardından Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilere konuşan ve sorularını cevaplayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

BİZ ZATEN KKTC’NİN ÜSSÜ GİBİYİZ

Batı basınında yer alan TSK’nın KKTC’de bir deniz üssü kurmak istediği iddiasına ilişkin soruya karşılık veren Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bizim KKTC’de üs diye bir sorunumuz yok. Niye? Bizim topraklarımızdan oraya ulaşmak, Doğu Akdeniz’e varmak dakikalarla konuşulacak bir şey. Orası bize çok yakın mesafede. Ama Yunanistan’ın oraya öyle bir yakınlığı yok. Dolayısıyla bizim orada üs kurma ihtiyacımız yok. Öyle bir sorunumuz yok. O işin sadece psikolojik boyutu var. Bu açıdan ihtiyaç duyacak olursak üs de kurabiliriz. Oradaki varlığımız önemli. Araç gereç konusunda da güçlü olmak durumundayız. Yok efendim neymiş, asker sayımızı azaltmalıymışız! Kusura bakmasınlar, biz orada asker sayımızı azaltmayacağız. Artıracağız, azaltmayacağız.”

PUTİN İLE İDLİB’İ KONUŞACAĞIZ

Bugünkü Soçi ziyareti sırasında Putin ile özellikle İdlib’teki son durumu bir kez daha değerlendireceklerini de vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “İdlib’te bu süreç böyle devam ederse bunun katlanılması ağır sonuçları olabilir. Buna fırsat vermeden, hem Rusya hem koalisyon güçleri ile bir çözüm bulmamız lazım. Koalisyon güçleri içerisinde malum ABD farklı bir yerde duruyor. Almanya ve Fransa ile daha önce görüşmelerimiz oldu. Rusya ile zaten işin içindeyiz. Pazartesi yapacağım görüşmede, ardından BM Genel Kurulu’nda, ayrıca Almanya’ya yapacağım ziyarette bu konuları ele alma fırsatımız olacak.”

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLACAK MI?

“MHP lideri Bahçeli ile ne zaman görüşeceksiniz? İşbirliği tüm iller için mi geçerli yoksa pilot iller mi, büyük şehirler mi seçilecek?” sorusuna ise Erdoan şu karşılığı verdi: “Daha yaptığımız hiçbir şey yok. Biz sadece gönlümüzden geçeni söylüyoruz. Biz her zaman bu tür ittifaka hazırız. Bu, belli yerlerde mi olur, bütünü ile mi olur, daha belli değil. Bu bir genel seçim değil, yerel seçim. Yerel seçimde özellikle adayların muhatabı ya da adayların durumu çok önemli. Şimdi böyle bir seçimde tabii ki Cumhur İttifak’ından yana olduğumuzu hep söyledim, hâlâ da söylüyorum. Ama bunu yaparken geçirdiğimiz seçimleri de göz önüne almalıyız. Geçirdiğimiz tüm bu seçimleri masaya yatırmak, adımları ona göre atmak lazım.”

“KATAR EMİRİ UÇAĞI HİBE ETTİ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Başkan Erdoğan, “Katar Emiri’nin size hediye ettiği uçak muhalefet tarafından gündeme ‘satın alındığı’ iddiasıyla getirildi. Buna ne dersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum’ dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verilecek böyle bir uçak, CHP’yi niye rahatsız ediyor? Ya da onların TV kanallarını niye rahatsız eder? Bunları anlamak mümkün değil. Ben bunlara hukuki davalar açtım. Bunlar mahkeme mahkeme sürünecekler. Hepsi, genel başkanları da öyle. Atar atar iftiraları, biz davaları kazanıyoruz; o ödemekten bıkmıyor, biz de kazanmaktan bıkmayacağız, devam edeceğiz. Sözünü ettikleri uçak şu anda boyanıyor. İnşallah her şey bitikten sonra bir seyahati de onunla yaparız. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin uçağına bineceksiniz, benim uçağıma değil.”

İŞ BANKASI CHP’DE OLMAMALI

CHP’nin bir TV kanalını satın aldığı iddialarının sorulduğu Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Kanal açmış açmamış, partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Şu anda CHP, Atatürk’ü suiistimal ederek İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazineye girer. Vakıfbank’ta da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ciddi bir hissesi var. Bu hisseyi genel müdürlüğe aktarmak için gerekli talimatı verdik. Oradan gelen para zaten haram. Olmaması lazım.”

PUTİN İLE SOÇİ’DE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan, bugün Rusya’nın Soçi şehrinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye ve İdlib başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.