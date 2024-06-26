Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı ile görüşmesi başladı. İkili görüşmeyi Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de görüşüyor.
İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.
GÖRÜŞMEDEN KARELER GELDİ
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 16:05'te başladı.
İkilinin görüşmesine ilişkin kareler geldi.
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