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Başkan Erdoğan'dan MHP ve CHP ile ittifak açıklaması
Gündem Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Gündem

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 16:27:00 - 2024-06-26 16:28:08
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı ile görüşmesi başladı. İkili görüşmeyi Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de görüşüyor.

İki lider seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

GÖRÜŞMEDEN KARELER GELDİ

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 16:05'te başladı.

İkilinin görüşmesine ilişkin kareler geldi.
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