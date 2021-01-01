  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk askerine seslendi: Mehmetçiğin varlığı kardeşliğin nişanesi
Siyaset

Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk askerine seslendi: Mehmetçiğin varlığı kardeşliğin nişanesi

Dış politikamızda bir sene içinde yüz yıl konuşulacak çok büyük ve hayati başarılara imza atıldı. 2020 yılının son çeyreğine girerken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dağlık Karabağ’da çıkan çatışmalar, Türkiye’nin etkin rol almasıyla farklı bir hüviyete büründü.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:22:00 -
Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk askerine seslendi: Mehmetçiğin varlığı kardeşliğin nişanesi

Türkiye’nin her türlü askeri desteği verdiği Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki 30 yıllık Ermeni işgalini sonlandırdı. Doğu Akdeniz’de ise Türkiye’nin askeri varlığı emperyalistlerce kabul edilirken, Libya’da meşru hükümete verilen destek darbeci Hafter yönetiminin ağır yara almasına neden oldu. Yine Afrika’yla geliştirilen ekonomik ve kültürel ilişkiler, kıtanın yüzünü Türkiye’ye dönmesine sebebiyet verdi. Dost ve kardeş ülke Katar’da kurduğumuz askeri üs, Körfez bölgesindeki varlığımızı sağlama alırken, 2020 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz Bahar Kalkanı Harekatıyla, Suriye ve Irak’taki askeri gücümüzü tescillendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Azerbaycan’a gitti. Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı’na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Askere Erdoğan morali

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra törene katılan Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerlerine telefondan hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Merkez’de görev yapacak TSK personeline başarılar dileyerek “Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir” dedi.

Kafkas İslam ordusu gibi

Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Erdoğan, şunları söyledi: “Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır.” Azadlık Meydanı’nda 10 Aralık’ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, “Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu’nu nasıl dualarla sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık’ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır” dedi.

Yılbaşında salgın uyarısı!

Öte yandan, Erdoğan, yeni yıl mesajında ise, şu ifadeleri kullandı: “Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum”

Bahçeli'ye yeni yıl telefonu

Bu arada; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Yeni yıl tebriklerinin iletildiği görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yetenek Sizsiniz jürisini böyle pazarladılar! Basın tarihine geçecek rezil yayıncılık
Medya

Yetenek Sizsiniz jürisini böyle pazarladılar! Basın tarihine geçecek rezil yayıncılık

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden'in yılbaşı için paylaştığı ahlaksız fotoğrafı haber y..
Kimin ‘Karar’ısın? Rahmetli Hasan ağabey olaydı bu sayfayı hazırlayanı tokatlardı
Gündem

Kimin ‘Karar’ısın? Rahmetli Hasan ağabey olaydı bu sayfayı hazırlayanı tokatlardı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2020'de Ayasofya Camii'nin açılmasını üstü kapalı bir şekilde kabus o..
CHP’li Fikri Sağlar’ın hadsiz sözleri sonrası Saadet Partisi kendisiyle çelişti! Karşısında değil yanındasınız
Siyaset

CHP’li Fikri Sağlar’ın hadsiz sözleri sonrası Saadet Partisi kendisiyle çelişti! Karşısında değil yanındasınız

Millet İttifakı'nda CHP ile birlikte hareket eden Saadet Partisi, Fikri Sağlar'ın başörtüsü hakkındaki sözleri sonrası kendisiyle çelişti...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay