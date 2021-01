Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk askerine seslendi: Mehmetçiğin varlığı kardeşliğin nişanesi

Türkiye’nin her türlü askeri desteği verdiği Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki 30 yıllık Ermeni işgalini sonlandırdı. Doğu Akdeniz’de ise Türkiye’nin askeri varlığı emperyalistlerce kabul edilirken, Libya’da meşru hükümete verilen destek darbeci Hafter yönetiminin ağır yara almasına neden oldu. Yine Afrika’yla geliştirilen ekonomik ve kültürel ilişkiler, kıtanın yüzünü Türkiye’ye dönmesine sebebiyet verdi. Dost ve kardeş ülke Katar’da kurduğumuz askeri üs, Körfez bölgesindeki varlığımızı sağlama alırken, 2020 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz Bahar Kalkanı Harekatıyla, Suriye ve Irak’taki askeri gücümüzü tescillendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Azerbaycan’a gitti. Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı’na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.



Askere Erdoğan morali



Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra törene katılan Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerlerine telefondan hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortak Merkez’de görev yapacak TSK personeline başarılar dileyerek “Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir” dedi.



Kafkas İslam ordusu gibi



Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Erdoğan, şunları söyledi: “Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır.” Azadlık Meydanı’nda 10 Aralık’ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, “Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu’nu nasıl dualarla sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık’ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır” dedi.



Yılbaşında salgın uyarısı!



Öte yandan, Erdoğan, yeni yıl mesajında ise, şu ifadeleri kullandı: “Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum”



Bahçeli'ye yeni yıl telefonu



Bu arada; Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Yeni yıl tebriklerinin iletildiği görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.