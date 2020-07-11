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Siyaset

Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olmasının vaadini, 26 yıl önce uluslararası yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne verdiği röportajda dile getirerek, "Ayasofya Müslümanlar için yeniden cami olacak" demiş.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 07:51:00 -
Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak

Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen Ayasofya kararı açıklandı. Türk halkının beklediği 'Ayasofya Cami' olsun kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasına onay verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada, İslam dünyasının en köklü ve uluslararası Arapça yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne bir röportaj verdi. Gazeteci Ahmed Yusuf'un ortaya çıkardığı röportajda Erdoğan, Ayasofya'nın Müslümanlar için bir gün mutlaka yeniden cami olacağını ifade ediyor.




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Cumhurbaşkanı Erdoğan, karar ile ilgili olarak "Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

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