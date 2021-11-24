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Siyaset 'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti
Siyaset

'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

Geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmasında bakanlığı döneminde MGK'da askerler kendisini acımasızca eleştirirken dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini koruduğunu ve arkasında durduğunu söyleyen Hüseyin Çelik, dövizin yükselmesi sonrası tavrını değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:22:00 -
'Erdoğan askerlere karşı arkamda durdu' diyordu! Dolar yükselince gemiyi terk etti

Döviz kurunda art arda yaşanan artışlar, Türkiye kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş, birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken hükümet tarafından yapaılan ilk açıklamalar, Türk ekonomisine dış güçler tarafından yapılan saldırılar olarak değerlendirildi.

Konuyla ilgili ise AK Parti'nin 58. ve 59. hükümetinde Kültür ve Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik'ten sürpriz bir çıkış geldi.

"Başımıza taş düşse dış güçlere..."

Ekonomi alanında yaşanan olumsuz tabloya değinen Çelik, yaşanan tabloyu dış güçlere bağlamanın doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Başımıza taş düşse dış güçlere havale edip, kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir ülkede demokrasi ve can güvenliği yoksa kimse yatırım yapmaz. Vatandaşlık almak için alınan gayrimenkullere gelen sermaye diyorlar. Bu sermaye değil. Paranız yüzde 50'nin altına gelmişse pul olmuştur. Buna Kurtuluş Savaşı diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. Değil diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar."

Erdoğan'ın MGK'da askerlere karşı kendisini koruduğunu söylemişti

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bu acımasız eleştirileri yapan Hüseyin Çelik, geçtiğimiz aylarda Erdoğan'ın kendisini koruduğunu söylemişti. Bakanlığı dönemindeki MGK toplantılarından bahseden Çelik, “Hakkını teslim etmeliyim. MGK’da askerler beni acımasız bir şekilde eleştirdiği zaman sayın Başbakan beni müdafa etmiştir. YAŞ'ta bu konular gündeme geldiği zaman haddini aşan askerlere karşı gerekli tavrı sergilemiştir” demişti.

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