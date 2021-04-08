  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan Arnavutluk için talimatı verdi! 48 gün içinde bitirildi
Siyaset

Erdoğan Arnavutluk için talimatı verdi! 48 gün içinde bitirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Arnavutluk'ta 48 günde inşa edilen hastane, birkaç sene boyunca Türkiye tarafından yönetilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 07:18:00 -
Erdoğan Arnavutluk için talimatı verdi! 48 gün içinde bitirildi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Arnavutluk'un Fier kentinde 48 günde hastane inşa etti.

70 bin metrekarelik alana konumlandırılan projede, 13 bin metrekarelik alanda hastane binası yer aldı.

Peyzaj çalışmalarının devam ettiği hastanede, depreme dayanıklı malzemeler kullanıldı.

Birkaç yıl Türkiye yönetecek

Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanede iki katlı olarak inşa edilen B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alırken, A ve C bloklarında acil servis ve diğer bölümleri yer aldı.

Hastane, birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilmesinin ardından yerel yöneticilere devredilecek.

Maliyeti 70 milyon euro

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin, yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi.

6 Ocak’ta Arnavutluk Başbakanı tarafından gerçekleştirilen ziyarette iş birliği anlaşmaları imzalanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fier'de hastanenin yapımının üstleneceğini duyurmuştu.

Üstelik hastanenin yapımının üç ay içinde tamamlanacağını ifade etmişti.

İnşaat çalışmalarının ardından kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştı.

“Bize kim ulaşıyorsa, ona da ulaşma gayretinde olduk”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada yapılan hastaneye değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk'ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Göktürk

Ömrün uzun olsun güzel insan Iyiki bizim Resimizsin.
  • Yanıtla
İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
Aktüel

İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi

Valilikçe yayımlanan duyuruya göre, hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tan..
Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor
Medya

Gönül Dağı’nda heyecanlandıran gelişme! Diziye bomba isim geliyor

TRT 1’de reytinglere damga vuran Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş gelişme yaşandı.
Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Hatay'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay