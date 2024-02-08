Erdoğan Aliyev'in seçim zaferini tebrik etti: Hayırlı olsun ‘Gardaşım’

İletişim Başkanlığı konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

ALİYEV YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE OY ALDI

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan ilk sonuçlara göre, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.