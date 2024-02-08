  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan Aliyev'in seçim zaferini tebrik etti: Hayırlı olsun ‘Gardaşım’
Gündem

Erdoğan Aliyev'in seçim zaferini tebrik etti: Hayırlı olsun ‘Gardaşım’

Yeniakit Publisher
2024-02-08 09:31:00 - 2024-02-08 09:32:23

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

İletişim Başkanlığı konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

ALİYEV YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE OY ALDI

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan ilk sonuçlara göre, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Kardeş ülke Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı
Kardeş ülke Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kardeş ülke Azerbaycan sandık başında! Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi
Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

Dünya

Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan’da ilk seçim sonuçları açıklandı! Aliyev’in aldığı oy oranı herkesi şaşkına çevirdi
Azerbaycan’da ilk seçim sonuçları açıklandı! Aliyev’in aldığı oy oranı herkesi şaşkına çevirdi

Gündem

Azerbaycan’da ilk seçim sonuçları açıklandı! Aliyev’in aldığı oy oranı herkesi şaşkına çevirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tamam

Yüzde 92 bilmem kaç… işte demokrasi işte özgürlük!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23