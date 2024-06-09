Erdoğan-Akşener görüşmesi, kimleri neden rahatsız etti? Hüseyin Gülerce tek tek açıkladı

Hüseyin Gülerce, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesine gelen tepkileri ele aldı. Gülerce, bazı kesimlerin bu görüşmeyi fırsat bilerek Akşener'e karşı linç kampanyası başlattığını ifade etti. Yazar, İYİ Parti içindeki bazı isimlerin de Akşener'i üzecek açıklamalar yaptığını belirterek, görüşmenin normalleşme adına olumlu bir adım olduğunu söyledi. Gülerce, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti kurucu genel başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, farklı bir gündem oluşturdu.

İki husus dikkat çekiyor.

Birincisi; Akşener düşmanları, yeni bir linç kampanyası başlattılar.

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İYİ Parti'yi, CHP'ye koltuk değneği yapmadığı için CHP taraflarında bitmeyen kin ve öfke sahipleri, fırsatı kaçırmadı...

Meslekî ahlâkın zerresi bulunmayan malûm tetikçi kalemler, görüşmenin içeriği ile ilgili ipe sapa gelmez, aşağılayıcı, rencide edici yalanları, sanki görüşülmüş gibi servis ettiler. İYİ Parti tabanını Akşener'in aleyhine kışkırttılar.

İkincisi; İYİ Parti yönetiminden bazı isimlerin; şaşırtıcı, kraldan fazla kralcı ve üslûp çirkinliği ile yaptığı ve Akşener'i gerçekten üzecek beyanları oldu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, Akşener'i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde açıklamaya davet etti. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu karşısında genel başkanlık yarışını kaybetmenin hıncını, nihayet Akşener'den çıkardı. Üslûp ayarını kaybetti:

"Şayet görüşme içeriği hiçbir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise 'Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma' algısı zımnen kabul edilmiş olacaktır..."

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, "Bu görüşme İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'dur. Genel Başkanımızın ve yetkili kurullarımızın içeriği hâlâ belli olmayan bu görüşmeden bilgisi olmadığı gibi duyan her partilimiz için de şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etmek isterim."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Halk TV'de katıldığı programda, Akşener'in Beştepe'deki görüşmesinden rahatsız olmadığını söyledi.

Dervişoğlu, görüşme öncesi ve sonrasında Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini de söyledi. Görüşmenin Akşener'e zarar verip vermeyeceği sorusuna da "Hayır, vermez" dedi.

Parti dışındaki Akşener düşmanlığını, CHP'nin hazımsızlığını anlamak zor değil de, İYİ Parti içindeki hazımsızlık, bazıları için Akşener'in, yeni dönemde küresel kumpaslara karşı durma eğilimi olabilir mi?

Akşener'i geçmişte, 6'lı masa tartışmalarında çok eleştirdik.

Ancak daha sonra 6'lı masa hakkında, Kılıçdaroğlu'nun kumpasları/tezgâhları konusunda Akşener'in dik duruşu oldu.

Son yerel seçimler öncesinde, "Biz bu partiyi, CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi.

Dışarıdan içeriden, "Akşener, nasıl olur da Erdoğan ile görüşmek ister?" denilerek çirkin bir algı operasyonu yürütülüyor.

Bir defa şu gerçeği konuşmuyorlar.

Görüşme talebi, Akşener'den değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı, geçmişte hukuku da olan, devlet tecrübesi bulunun bir şahsiyeti davet ettiğinde, bu davete hayır denir mi?

Hayır diyecek biri var mı?

O kadar olup bitene rağmen CHP Genel başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için nasıl davet beklediğini görmedik mi?

Kaldı ki, Özgür Özel ile görüşmeyi, siyasette yumuşama için faydalı, normal görenlerin, söz konusu Akşener olunca kirli algı oyunlarına tevessül etmeleri ayıp değil mi?

Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meral Akşener'in görüşlerinden, fikirlerinden yararlanmak istemesi, gerilim ve çatışma yerine normalleşen bir iktidar muhalefet diyaloğunu tercih etmesi doğrudur ve isabetlidir..."