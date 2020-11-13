Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (3)

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 18 yılda Tekirdağ'a toplamda eski rakamla 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Türkiye'de iki tür siyaset anlayışı olduğuna değinen Erdoğan, "Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Bu sayede geçen 18 yılda ülkeye demokraside ve kalkınmada adeta çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin her birini yeni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık. Bu çerçevede son 18 yılda Tekirdağ'a toplamda eski rakamla 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 773 adet yeni derslik inşa ettik. Namık Kemal Üniversitesini Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 601 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Seneye, toplam 1500 kişi kapasiteli yeni yurtları da hizmete açıyoruz. Tekirdağ'a farklı dallarda 23 spor tesisi yaptık. Biri merkezde, biri Hayrabolu'da, ikisi Çorlu'da olmak üzere 4 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan ikisinin yapımı, birinin proje çalışmaları devam ediyor. Çorlu Millet Bahçemizin de ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmıştır. Hepsini de inşallah en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz."

Tekirdağ'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1,5 milyar liralık sosyal yardım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Sağlıkta toplamda 1460 yataklı 14'ü hastaneden oluşan 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemize kazandırdığımız 17'nci şehir hastanemiz olan Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizi tamamlayıp bugün hizmete sunuyoruz. Biraz sonra resmi açılışını yapacağız. Yatak kapasitesi 100 olan Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor." diye konuştu.

- "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu konutta 6 bin 227 konut projesini hayata geçirdiklerini, bölünmüş yol uzunluğunuzu 87 kilometreden 352 kilometreye çıkardıklarını kaydetti:

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin etap etap sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları anlattı:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Marmara Bölgesi'nin otoyol ringini tamamlamış oluyoruz. Bugüne kadar buralarda böyle bir şey var mıydı? Bir gidiş, bir geliş yollarda, bu yollarda az mı çile çektik? İstanbul'dan Tekirdağ'a gelene kadar az mı çileler çektik? Elhamdülillah bunların hepsini aştık. Şimdi inşası devam eden Tekirdağ-Malkara ayrımı Barbaros Liman bağlantısı yolunu, Tekirdağ-Hayrabolu yolunu, Çorlu Havalimanı Kavşağı Şerefli Limanı bağlantısını yakında tamamlıyoruz. Tekirdağ il sınırları içerisinden geçen toplam 198 kilometrelik demiryolu hattını da kapsayan, İstanbul'dan başlayıp sınıra kadar giden mevcut demiryolunu yenileyerek modernize ettik. Tekirdağ-Muratlı demiryolunu çift hatlı hale getirdik. Şimdi bir özel sektör firmamız 50 milyon liralık yatırımla buraya bir yükleme-boşaltma merkezi kazandırdı. Böylece Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yük taşıması yapılmış oluyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İki kesimden oluşan 2 projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın inşa çalışmalarına başladık. Ayrıca, 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy hattıyla ilgili hazırlıkla da devam ediyor."

Erdoğan, Tekirdağ için önemli olan bir diğer projenin de Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi olduğunu, projenin etüt, fizibilite ve operasyonel plan çalışmalarının tamamlandığını, diğer hazırlıklarla ilgili sürecin devam ettiğini söyledi.

- "Ergene Havzası'nda arıtılan sular ilk kez denize deşarj edilecek"

İçme suyu ve sulama hizmetleri için Tekirdağ'a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşa ettiğimiz tesislerle Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar içme suyunu memba suyu kalitesinde temin ettik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 22 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren sulama sulama tesisleriyle 28 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Tekirdağlı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için 57 adet taşkın koruma tesisi yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene'yi korumak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su arıtma tesisleri kurmak adına harekete geçtik. Tekirdağ'daki 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayi Bölgesindeki arıtma tesisi çalışmaya başladı. Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu 1 organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerini de tamamladık. Önümüzdeki sene de inşallah Veli Meşe Arıtma Tesisini tamamlıyoruz. Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek."

(Sürecek)











