Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Karabağ'ın kurtuluşu dolayısıyla Azerbaycan'ı tebrik etti.

"İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle kardeşim, dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, varılan anlaşmaya göre, şu ana kadar henüz ele geçirilememiş Azerbaycan toprakları ile Karabağ'ın kalan kısımlarının Azerbaycan’a bırakılacağını dile getirdi.

Anlaşmaya göre, Ermenistan'ın, Kelbecer'i 15 Kasım'a, Ağdam ve Kazak bölgelerini 20 Kasım'a, Laçin'i de 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a teslim edeceğini anlatan Erdoğan, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasında ulaşım bağlantısının sağlanacağını ve bu amaçla bir yol inşa edileceğini bildirdi.

Erdoğan, Ermenistan ile Hankenti arasında da bir ulaşım koridoru açılacağını, işgalin ardından yerlerinden edilen Azerbaycanlıların, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde evlerine geri döneceklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır.

Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ’daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir. Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır. Türkiye ve Türk Milleti olarak, 28 yıldır her gün bu işgalin sızısını, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yüreğimizde hissettik. Daha önce Kıbrıs'taki, yine 1990’lı yıllarda Bosna’daki katliamlara seyirci kalanlar, Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmişlerdir. Biz, Hocalı'da ve diğer Karabağ şehirlerinde katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaşadık, hep birlikte gözyaşı döktük. Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alarak, bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağladık."

-"Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son çatışmalar boyunca da sürekli yerleşim yerlerini hedef alarak pek çok masumun hayatını kaybetmesine yol açan Ermenistan’ın cinayetlerinin aksine, artık hiçbir sivilin zarar görmemesinin sağlanacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Azerbaycan devleti de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceğinin taahhüdünü zaten vermiştir. İşgal altındaki toprakların ve Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması sürecinde canla başla gayret gösteren askeri ve istihbarat danışmanlarımız ile diplomatlarımıza teşekkür ediyorum. Karabağ'ın yeniden Azerbaycan yurdu haline gelmesiyle, hepsini de rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Emin Resulzade'nin, Enver Paşa'nın, Nuri Paşa'nın, Zeynel Abidin Tagiyev'in, Hüseyin Cavid'in, Ahmet Cavad'ın, Umummilli lider Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinçleri sevincimiz, gururları gururumuzdur. İnşallah bundan sonra Azerbaycan’la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sürecinde ülkelerimizi, iki kardeş olarak ele ele vererek birlikte yükseltecek, hedeflerimize birlikte ulaşacağız. Bu süre içerisinde İlham Aliyev kardeşimizle neredeyse sürekli her gün görüşme fırsatı bulduk. Bilgilenme imkanı bulduk."

(Sürecek)







