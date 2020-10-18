Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir." dedi.

Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hükümete geldiklerinde Türkiye'nin diğer 80 vilayetinin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi için ne yaptılarsa Şırnak için de aynısını yaptıklarını belirterek, "Okullarınızın diğer okullardan eksiği var mı? Hastanelerinizin diğer hastanelerden geri kalır tarafı var mı? Yollarınızın diğer yollardan eksik kalır yanı var mı? Güvenlik ve adalet kurumlarımızın hizmetlerinden diğer yerlerden farklı bir uygulama var mı? Topraklarınızı ekerken, araçlarınızı kullanırken, ekmek teknenizi çalıştırırken, evlatlarınızın geleceği için alın teri dökerken herkesten farklı bir muameleye uğruyor musunuz?" diye sordu.

Türkiye'nin diğer illerinde demokrasi, hak ve özgürlük adına ne varsa Şırnak'ta da aynısının mevcut olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şayet tüm bu konularda herhangi bir eksik, aksaklık varsa işte ülkenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin Genel Başkanı burada, muhatabınız doğrudan benim. Size hem demokrasi hem kalkınma anlamında en küçük bir ayrımcılık yapılıyorsa, failinden hesabını sormak boynumun borcudur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ı Iraklaştırmak, Suriyeleştirmek için yıllarca hem siyasi hem terör boyutuyla uğraşanların bu gerçekleri görüp görmediğini sorarak, şöyle devam etti:

"Elbette görüyor ama onların derdi size daha iyi, daha özgür, daha müreffeh bir hayat ve gelecek sağlamak değil ki. Onların tek derdi kendilerine el altından verilen ajandada yazılanları uygulamaktır. Onların tek çabası Türkiye'yi Iraklaştırmak, Suriyeleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaktır. Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler. Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik tüm yolları, yöntemleri kullanıyorduk. Terör örgütünün bu gayretimize cevabı ise şehirlerimizi mahalle mahalle çukurlarla bölmeye çalışmak olmuştu. Öyle mi? Ağızlarından demokrasiyi düşünmeyenler ne yaptı? Bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı. Çünkü amaçları hepimizin ortak bir meselesini suhuletle çözmek değil, kaos oluşturarak milleti birbirine düşürmekti. Bunları söylerken elbette geçmişte yapılan hataları, kötü uygulamaları, eksik ve yanlış işleri görmezden geliyor değilim. Bir avuç tek parti devri seçkini dışında bu milletin tamamı aynı sıkıntıları yaşadı.

Biz de kendi mecramızda haklarımızın elimizden hukuksuzca alınması dahil, cezaevine girmek dahil, siyasetin dışında bırakılmaya çalışılmak dahil pek çok eziyete maruz kaldık. Hükümetlerimiz döneminde de attığımız her adımda akıl almaz engellerle karşılaştık. PKK'sından FETO'suna kadar karşımıza çıkartılmadık terör örgütü kalmadı. Darbe girişimi başta olmak üzere her türlü saldırıya maruz bırakıldık. Hamdolsun milletimizle birlikte, sizlerle birlikte tüm bunları birer birer aştık. Aklımıza hiçbir zaman terör örgütü kurmak gelmedi. Aklımıza hiçbir zaman kadınları, çocukları, masumları katlederek kendimize bir hakimiyet alanı tesis etmeye çalışmak gelmedi. Aklımıza hiçbir zaman ülkemize ve milletimize zarar verecek herhangi bir yola başvurmak gelmedi. Çünkü bizim derdimiz, hakkımız olan özgürlüklere ve hizmetlere ulaşabilmekti. Mücadelemizi de hep bu yönde verdik."

- "Bu ülke, milleti ve devletiyle kendi hedeflerinin peşinde ilerliyor"

Bugün Türkiye'nin demokraside ve kalkınmada eski dönemle mukayese edilemeyecek derecede ileri bir noktada bulunduğuna ve büyüyüp güçlendikçe Türkiye'nin karşısına çıkartılan engellerin mahiyetinin de değiştiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün 3-5 teröristle 3-5 milyar dolarlık manipülasyonlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırıyorlardı. Artık bunlar işe yaramadığı için olsa gerek küresel ölçekte senaryolar ve oyunlarla üzerimize geliyorlar. Rabb'ime şükürler olsun ki biz bu senaryoların her birini boşa çıkarıyor, oyunların her birini bozuyoruz. Irak'ta bozduk, Suriye'de bozduk, Akdeniz'de bozduk, Karadeniz'de bozduk, içinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda bozuk. Artık bu ülke milleti ve devletiyle başkalarının ittiği yönde değil, kendi hedeflerinin peşinde ilerliyor."

Türkiye'nin, 2023 hedeflerine ulaşmak kararlılığıyla yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, 83 milyon vatandaşın 2053 vizyonunu sahiplendiğini söyledi.

- "İnşallah torunlarımıza büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız"

Erdoğan, dün Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin bulduğu ilk doğal gaz rezervinin sondaj çalışmasında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir. Fatih Gemimiz, önümüzdeki aydan itibaren aynı sahada yeni bir kuyuda sondaja başlayacak. Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor. Türkiye, bu zenginlikleri ne yapacak? Bölgemizdeki kimi ülkeler gibi bunları har vurup harman savuracak, götürüp Avrupa'nın ve Amerika'nın kasasına akıtacak değiliz. Bu zenginlikleri 81 vilayetimizin tamamının, 83 milyon vatandaşımızın her birinin refahı, kalkınması ve geleceği için kullanacağız.

Türkiye, bu noktaya kolay gelmedi. Bizim dedelerimizin ömrü cephelerde savaşarak geçti. Bizim babalarımızın ömrü harap haldeki bir ülkenin tüm yükünü omuzlayarak yokluk ve baskı altında geçti. Bizim ömrümüz, hem hak ve özgürlüklerin alanını genişletme hem şehirlerimizi ve ülkemizi geliştirme mücadelesiyle geçti. Bugün artık orta yaşa ulaşan evlatlarımız, nispeten daha iyi şartlarda bir hayat sürüyor. İnşallah torunlarımıza hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız. Gençlerimizin gözünde bu heyecanı, bu ışığı, bu kararlılığı görüyorum. Halihazırda yürüttüğümüz mücadeleleri başarıya ulaştırdığımızda inşallah hep birlikte geleceğimize daha bir güvenle bakacağız."

AK Parti Şırnak İl Kongresi'nin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen, kuruluşundan bugüne Şırnak teşkilatında görev alanlara emekleri ve gayretleri için teşekkür eden, görev alacaklara başarı dileyen Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerine bu kadroyla hazırlanacak ve hep birlikte tarihi bir başarıya imza atacağız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

- Erdoğan'ın stada girişinde yöresel kıyafetli çocuklar yoluna güller döktü

AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlendi.



Kongre delegeleri ve partililer saha içine sosyal mesafeye uyularak konulan sandalyelerde yerlerini aldı.



Stadyumda, "Şırnak'tan Mavi Vatan'a selam olsun", "Siz dik durun Şırnak'ın ışıkları hep açık kalacaktır" ve "Ayasofya'da olduğu gibi Sefine-i Nuh'ta (Nuh'un Gemisi) da sizinle namaza duralım" pankartları yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stada girişinde yöresel kıyafet giyen kız çocukları yoluna güller döktü.



Konuşması sırasında "Tayyip Dede" diye seslenen çocuğa "Efendim" diyerek cevap veren Erdoğan, çocuğun "Yanına gelmek istiyorum" talebini de "Olur" diye yanıtladı. Erdoğan konuşmasının ardından kürsüye gelen çocuğa oyuncak hediye etti.



Kongreye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldı.

(Bitti)