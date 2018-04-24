Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan, Adıyaman'daki depremle ilgili Akdağ’dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsat’taki depremle ilgili olarak bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’dan bilgi aldı.

24 Nisan 2018 Salı 21:49
Erdoğan, Adıyaman'daki depremle ilgili Akdağ’dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti. Yaralılara Allah’tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’la da görüştüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:49
  1. Aydın
  2. Adıyaman
  3. erdoğan
  4. deprem
  5. akdağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron ve Trump’tan İran açıklaması
    1. Macron ve Trump’tan İran açıklaması
    2. Erken seçim öncesinde İYİ Parti'de..
    3. Diriliş Ertuğrul'dan sevenlerine kötü..
    4. Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu..
    5. ABD'de yaşayan Türkler ayaklandı!
    6. İzmir'de beton mikseri 2 işçiyi ezdi
    7. Ali Koç'tan olaylı derbi açıklaması:..
    8. Köpekli saldırganın saldırdığı hamile..
    9. Dev takıma şok! UEFA 3 yıl Avrupa'dan..
    10. İşgalci İsrail'den Kudüs rüşveti!
    11. "Tahrip olmuş bir Karabükspor var"
    12. Zonguldak'ta feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
    13. Kışladaki gıda zehirlenmesi davası..
    14. Pide fiyatlarına zam geldi
    15. Tüm kariyerini bırakarak köyde çilek..
    16. Terör örgütünün teleferiği imha edildi
    17. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e..
    18. Bankadan 7 milyon euro çalanlara 5 yıl..
    19. Muhammed Salah, Cengiz Ünder'i üzüyor
    20. Ankara Kalesi restore edilecek
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum