‘Erdoğan aday olamaz’ iddiaları hukuki değil

Ancak gerek Anayasa, gerekse ortada kapı gibi duran YSK kararı hiçbir tartışmaya yer bırakmıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fitneci muhalefetin anlayabilmesi için bir kez daha tüm detaylarıyla ortaya koydu.

Tartışmalara nokta

Yasayı ayrıntılı anlatan Bakan Bozdağ, şunları ifade etti: “Yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır ve o tarihe göre bir yıl önce yapılan değişiklikler eğer 1 yılın öncesinde seçim yapılıyorsa orada uygulanmaz. Anayasamızın hükmü bu. Geçmişte de bu tartışılmış. Örneğin 2010 yılında seçim kanunlarında yapılan değişiklikler var. Bu değişikliklerden sonra da 2011 seçimleri yapıldı 12 Haziran 2011’de. O dönemde de bu YSK’nın gündemine geldi. YSK da tartışıldı. Oradan bir karar çıktı. O karar çok net bir şekilde ifade ediyor ben yanımda da getirdim. Orada 12 Haziran 2011 tarihi esas alındığında 298 ve 2839 sayılı kanunlarda yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi üzerinden 1 yılı aşan süre geçmiş olduğundan, anılan kanunlardaki değişikliklerin uygulanmasına oy çokluğuyla karar veriyor. Şimdi buradaki üyelerden üçü de buna muhalefet şerhi yazıyor. Şu anda muhalefette olanların dile getirdiği husus bu muhalefet şerhini sanki YSK’nın görüşü Anayasaya uygun kanaat karar ya da kanunlara uygun gibi bir değerlendirme yapılıyor.

Takvim bahanesi

Muhalefet şerhi yazan sayın üyeler de diyorlar ki işte 12 Haziran 2011 günü yapılacak olan 24. Dönem milletvekili genel seçiminde uygulanmaz diyor çünkü seçim süreci takvimi esas alınır diyor. Sürecin başlangıcı esas alınır. Burada sürecin başlangıcı değil, seçimin tarihi esas alınır diyen YSK’nın kararı var. Sadece bir tane değil. Bu konu değişiklikten sonra defalarca gündeme gelmiş, her defasında Yüksek Seçim Kurulu bu konuda kararını vermiş, tartışmayı kapatmış. Ama her değişiklikten sonra bu konuyu tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Anayasanın 67. maddesinin lafzı çok açık. Ya demin de ifade ettim. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz diyor. Seçim sürecinin başlangıcında takvimin ilanında demiyor.”

Hukuken hiçbir anlamı yok

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Tamer Mahmutoğlu ise, şunları söyledi: “Anayasa’nın 67. Maddesindeki atfıyla Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 3. Maddesinde Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir’ şeklindeki hükmü gayet açıktır. Nitekim konuya ilişkin olarak YSK’nın 12 Haziran 2011’deki gündeminde verdiği görüş birlikte değerlendirildiğinde, güncel mevzuatta seçimlerin takvimiyle ilgili yapılacak değişikliklere engel bir düzenleme olmadığı görülecektir. Bu itibarla bir kısım muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağına ilişkin iddialarının hukuken hiçbir anlamı yoktur.”