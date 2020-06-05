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Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu 15 ilde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:56:00 - 2020-06-05 12:13:22
Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı iptal edildi

Sağlık Bakanlığının önerisiyle 6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamayla ilgili yaptığı son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, vatandaşların sıkıntıya düşmemesi için sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. 

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.

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Yorumlar

Rıza

bi öyle bi böyle. olması gereken buydu zaten. çocuk oyuncağı mı bu iş
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Osman

Aç kapa ne güzel ya. Sanki ülke değil dükkan gibi. Ben de bu şekilde yönetebilirim zor olmasa gerek. Yasağı haber bile vermeyip yasağın geri alındığını haber vermeniz de garip.
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