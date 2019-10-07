0553 313 94 23

Erdoğan açıkladı: Sırbistan'da Türk firma sayısı 800'ü geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) programında konuştu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:39
Erdoğan açıkladı: Sırbistan'da Türk firma sayısı 800'ü geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İş birliğimizi daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzaladığımız ticaret anlaşmasını geçtiğimiz yıl revize ettik. Serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı 2010'dan beri ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı.

Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili ilişkilerin ilerletilmesi için güçlü bir irade olduğunu biliyorum. Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımızla Sırbistan'da yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımları büyük bir sıçrama yaparak 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştı. Nereden nereye. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını, 1 fabrikamızın da temel atımını gerçekleştireceğiz.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firma sayısı 800'ü geçti.

Müteahhitlerimiz dünyanın farklı yerlerinde büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladılar. Bu ciddi tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak alt yapı ve üst yapı projelerinde de yer almak istiyorlar. Bu projelerin 15 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirilmesi bizim için önemli bir referanstır. Yarınki temel atma töreni ile Belgrad-Saraybosna Otoyolu projesine başlıyoruz. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yolların da ıslahı için çalışmalara başladık.

Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini geliştirebileceği en önemli alanlardan biri de belki de en önemlisi turizmdir. Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısı yüzde 53 artış göstererek rekor kırdı. Türkiye'den de 97 binin üzerinde turist Sırbistan'ı ziyaret etti. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Burada bulunan her iki ülkenin iş adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin Sırbistan'la ilişkilerimizi ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim.

Toplantımızın her iki ülke için yeni yatırımlar kapı aralamasını diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:39
  1. Belgrad-Saraybosna Otoyolu
  2. Sırbistan
  3. Türkiye
  4. Sancak bölgesi
  5. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pentagon'dan Suriye açıklaması: Belirli bölgelerde...
    1. Pentagon'dan Suriye açıklaması:..
    2. Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve..
    3. Barzani’den Suriye açıklaması! ‘Endişe..
    4. Bebeklerde kabızlık neden olur?..
    5. Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı..
    6. Çocuklarda iştah açmak için ne..
    7. Operasyon öncesi kritik açıklama:..
    8. Müezzini darp eden darbeci..
    9. Çocuklarda dil gelişimi için neler..
    10. ABD’li Senatör Graham, Trump’a ateş..
    11. Sabahattin Önkibar ile Yıldıray Çicek..
    12. CHP'yi sarsan gelişme! Öztürk..
    13. Erdoğan açıkladı: Sırbistan'da Türk..
    14. Çobanbey nerede?
    15. İnanılmaz anlar! Fırlatılan füze yolcu..
    16. Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı..
    17. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    18. Yeni parti kuracak olan Öztürk..
    19. İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe'..
    20. Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış..
    21. Göbek deliği iltihabı hangi bölüm..
    22. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
    23. Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma..
    24. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
    25. İstanbul'da göçmen kaçakçılığı..
    26. ABD'li generalden Suriye itirafı:..
    27. Ufuk Uras’tan Davutoğlu ile ilgili..
    28. BM'den operasyon açıklaması
    29. Topuk dikeni için hangi doktora gitmek..
    30. Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'