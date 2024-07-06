Erdoğan, acemi Alman siyasetçilerin krize dönüştürdüğü "bozkurt selamı" pasını böyle gole çevirecek

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Astana’da Putin’le ve Şanghay İşbirliği Örgütü liderleriyle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Erdoğan’ın bu ziyaretlerinin, ABD ile yapılacak olan görüşmeler öncesinde büyük önem taşıdığını belirten Altınok, Cumhurbaşkanı'nın bu diplomatik temaslarının Türkiye’nin uluslararası pozisyonunu güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, Erdoğan’ın Türk Milli Takımı’nın maçını izleyerek diplomatik temaslara devam ettiğini yazan Altınok, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün Astana'da Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Şanghay İşbirliği Örgütü liderleriyle bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Erdoğan'ın listesindeydi.

Erdoğan'ın Doğu'daki bu temaslarının önemi, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ABD ziyaretinin kesinleşmesinden kaynaklanıyor.

Çünkü Erdoğan, Putin'le de, Çin Devlet Başkanı'yla da, İran Cumhurbaşkanı'yla da yüz yüze görüşen NATO'daki tek lider. Gerçi Ankara'nın denge politikasında elini güçlendirmemeye özen gösteren Putin, Ukrayna meselesinde kapıları kapatmış görünüyor. Ancak şüphesiz Türkiye'nin pozisyonunu sağlamlaştıracağı tek gündem bu değil. Suriye'den Gazze'ye Türkiye'nin elinde pek çok dosya var. Taraflar için Türkiye en makul diyalog kurucu.

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Bu tempoda Erdoğan'ın Türk Milli Takımı'nın Hollanda ile yapacağı maçı tribünden izleyeceğini ve acemi Alman siyasetçilerin bir krize dönüştürdüğü bozkurt selamı pasını gole çevireceğini hatırlatalım."