Erdoğan ABD’ye meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta röportaj verdiği Amerikan CBS News kanalı, haberinde “Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD’ye rağmen meydan okuyor” ifadesini kullandı.



Muhabiri Margaret Brennan’ın yaptığı röportajı yayımlayan ve haberleştiren CBS News, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Meydan okuyor” ifadesi kullanıldı.



Haberde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta CBS News ile yaptığı özel bir röportajda, hükümetinin ABD’ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye kimse karışamaz

Erdoğan’ın S-400 bahanesiyle ABD’nin F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşması üzerine Brennan, “Rus S-400 hava savunma sistemlerinden başka bir set almayı planlıyor gibisiniz?” sorusunu yöneltti.



Bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabı, “Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemez. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz” oldu.

“Ne demek! Tabii ki evet”

Muhabirin, “Bu kulağa ‘evet’ cevabı veriyorsunuz gibi geliyor” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ne demek! Tabii ki evet” dedi.