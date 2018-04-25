Erdoğan: Abdullah Gül diye bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan “Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Şurada 5 Mayıs’ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. ‘Kim çıkacak da kime göre’, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar” diye konuştu. Erdoğan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Gül’ün görüştüğünün dile getirilmesi üzerine “Bilmiyorum” dedi. Erdoğan, Grup Toplantısı’nda ise özetle şunları söyledi:



ADAY OL BOYUNU GÖRELİM

“Bay Kemal zaman geçirme. Niye sağda solda aday arıyorsun ya? Gel aday oluver. Benim aziz milletimin sana muhabbetini de görelim. Hiç vakit kaybetme ve yola erken çık. Bir Genel Başkana aday olmak yakışır ya... Bu zatın boyunun ölçüsünü, tabi yüreği yetip meydana çıkabilirse inşallah 24 Haziran’da göreceğiz.”



DARBEYİ ALKIŞLARSINIZ

“Kılıçdaroğlu, sen CHP’lileri kandırırsın ama 15 Temmuz’da sokaktaki onbinleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16’lara karşı duranlardan olmadınız, tanklara karşı duranlardan olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi’nde alkışlayanlardan oldunuz.”



CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL’E...

“Hastalıklı siyasetleri ile millî bayramımızı zehirlediler. Meclis’teki olaylar gerçekten bir afet, bir felaketti. Dün orada bir terbiyesiz vardı. Baktı Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, salladılar bir de edepsizce el kol hareketi yapıyor. Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya... Cumhurbaşkanı’na bu hareketleri yapamazsın. İnsanda izan, ahlak denilen bir şey olur.”



HADDİNİ BİL BAY KEMAL

“Bu zat, geçtiğimiz günlerde yine mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlıya iftira attı. Ya, bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlıyı, kurucu unsuru olan Yörüklere Türkmenlere zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesileyle bir defa daha görmüş olduk. Bir defa haddini bileceksin ya.”



TEZGÂHLARINI BOZDUK

“Bu süreçte huzurun olduğu bir ortam var. Böyle bir ortamda kalkıp OHAL’in olmamasını talep ediyorlar. Niye; tezgâh bozulacak, onun için. Size bu tezgâhı bozdurmayız. Bay Kemal (Afrin’e girmeyelim) diye akıl veriyor. Niye girmeyelim Afrin’e? Dertleri başka. Çünkü terör örgütleri oralarda cirit atıyor. Aynen cirit atmaya devam etsin, bunu istiyor.”



ORADAN ÇIKMAYACAĞIZ

“Bay Kemal, biz o Cudi’den, Gabar’dan, Bestler Dereler’den, Tendürek’ten, hatta Kandil’den çıkmayacağız, bunu bilesin. Milletimizin huzuru neyi gerektiriyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. Suriye’nin kuzeyinde de neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Öldürülen terörist sayısı 4.272... K. Irak’ta ne oldu; 353... Yurt içinde; 258... Durmak yok yola devam.”