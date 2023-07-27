Erden Timur İngiltere'ye uçtu! Bir yıldız daha geliyor

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred transferini bitirmek için İngiltere'ye uçtuğu belirtildi. Galatasaray, orta saha transferi için Paredes'ten istediği dönüşü alamayınca rotasını Fred'e çevirmişti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un Zaha transferinden sonra şimdi de Manchester United'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred'i bitirmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, gündüz planlanan İtalya seferini iptal edip dün akşam özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Erden Timur'un Manchester United ile bonservis konusunda pazarlık mamasına oturacağı ve satın alma opsiyonuyla kiralama formülünün de masada olduğu öğrenildi.

Brezilyalı futbolcunun ise Cimbom'a gelmek için istekli olduğu aktarıldı. Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı ve 6 gol atıp, 6 da asist yapmıştı.

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