Erdemli'de üreticiye güçlü destek

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, tarımın ve üretimin önemine dikkat çekti.

Başkan Mustafa Kara, “Değerli hemşehrilerim; şunu çok iyi biliyoruz ki toprak varsa hayat vardır. Üretim varsa bereket vardır, çiftçi varsa gelecek vardır. İşte Erdemli Belediyesi olarak biz de her zaman üreticimizin yanında olmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Belediyecilik; üreticinin derdiyle dertlenmek, çiftçinin yükünü hafifletmek, emeğin yanında olmaktır. Çünkü güçlü bir Erdemli’nin yolu güçlü bir tarımdan geçer. Güçlü bir tarımın yolu da üreticisine sahip çıkan bir anlayıştan geçer” dedi.

Başkan Kara, Erdemli’nin bereketli topraklarında üretimin kesintisiz sürmesi için belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olacaklarını vurgularken, verilen desteklerin üreticilere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Program kapsamında üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ve küçükbaş hayvan yemi desteği verilerek yeni sezon öncesinde üreticilerin ihtiyaçlarına katkı sunuldu.

Programa; siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.