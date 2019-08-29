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Erdemli’de dere yatakları temizlendi

Erdemli Belediyesince, Kocahasanlı’da bulunan derenin temizliği yapılarak, kış aylarında yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem alındığı bildirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Erdemli’de dere yatakları temizlendi

Erdemli Belediyesince, Kocahasanlı’da bulunan derenin temizliği yapılarak, kış aylarında yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem alındığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocahasanlı Mahallesi’nde bulunan derede gerçekleştirilen temizleme çalışmalarıyla, su taşkınlarına karşı önlem alındı. Kış mevsiminde yaşanabilecek su taşkınları ile ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için su kanallarında, dranaj hatlarında ve derelerde çalışma yürüten ekipler, Kocahasanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği dere temizleme faaliyeti ile olası felaketlerin önüne geçiyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede bulunan su kanalları, dranaj hatları ve derelerde zaman zaman temizleme faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kış aylarında yaşanan yoğun yağış sebebi ile tıkanan hatların, su taşkınlarına sebep olmaması ve vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkilememesi için çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda Kocahasanlı Mahallesi’nde bulunan derede de temizleme faaliyeti gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
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