  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Erdemli’de atıl araziler tarıma kazandırılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesine hibe edilen arazilerin üretime kazandırılarak atıl olmaktan çıkartıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:10:37 -
Erdemli’de atıl araziler tarıma kazandırılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesine hibe edilen arazilerin üretime kazandırılarak atıl olmaktan çıkartıldığı bildirildi.


Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın Erdemli Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesine hibe olarak devrettikleri ve yıllardır atıl durumdaki arazileri üretime açtık ve vakfımıza gelir amacıyla dikim yaptık" dedi.


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilerimize yapmış olduğu, ’Bir karış toprağı boş bırakmasınlar’ mesajı bizim de önümüzü açtı ve bize rehber oldu" diyen Erenay, "İlçemizin çeşitli bölgelerinde hayırsever insanlarımızın Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesine devretmiş oldukları arazilerimizi öncelikle temizledik ve dikime hazır hale getirdik. Bu arazilerimize zeytin, avokado gibi çeşitli ürünler diktik. Buralardan elde edilecek gelirleri Kur’an kurslarımızda ve vakıf hizmetlerimizde kullanacağız. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfına güvenerek arazilerini hibe eden hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı