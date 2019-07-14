Erdemir’den ‘satın alma’ iddialarına ilişkin açıklama

Erdemir, medyaya yansıyan British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddiasını yazılı bir açıklama ile yalanladı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., ulusal ve uluslararası medyada yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Uluslararası medya kuruluşlarında yayınlanan ve ulusal medyaya da yansıyan bazı haberlerde, kurumumuzun British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddia edilmiştir. Erdemir olarak bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtir, kurumumuzun söz konusu şirketle herhangi bir ilgisi olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”