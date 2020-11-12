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Aktüel Erdem Yayınlarından çocuklara özel Kovid-19 kitabı
Aktüel

Erdem Yayınlarından çocuklara özel Kovid-19 kitabı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:48:46 -
Erdem Yayınlarından çocuklara özel Kovid-19 kitabı

İSTANBUL (AA) - Erdem Yayınları, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çocukların virüs ve virüsten korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması amacıyla dijital olarak "Biz Virüsten Güçlüyüz" kitabı yayımladı.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, kitap, Kovid-19 virüsüne karşı çocukları, kurgu bir metinle bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla yayınevinin internet sitesinde ücretsiz olarak erişime açıldı.

Çocukların virüs ve virüsten korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı eserde ayrıca çocukların evde kaldıkları süre içinde ebeveynleriyle birlikte eğlenceli zaman geçirmeleri için etkinlikler de bulunuyor.

Meryem Uçar'ın kaleme aldığı ve Merve Özcan'ın resimlediği "Biz Virüsten Güçlüyüz" kitabı, "https://erdemyayinlari.com.tr" internet sitesinden ücretsiz indirilebilebiliyor.

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