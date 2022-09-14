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Gündem Erdem Özveren duyurdu! Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz Türkiye'de konser verecek
Gündem

Erdem Özveren duyurdu! Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz Türkiye'de konser verecek

Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz İranlı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de konser vereceğini duyurdu. Özveren, duyarlı Müslümanlara konsere itiraz etmeleri için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 12:30:00 - 2022-09-14 12:50:17
Erdem Özveren duyurdu! Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz Türkiye'de konser verecek

 Yeniakit.com.tr 

Yüce Kur'an'daki ayetleri şarkıya çeviren hadsiz İranlı Mohsen Namjoo, ülkesinde ceza almaktan kaçarak ABD'ye yerleşti.

İslam'ın kutsalı Kur'an'a hakarette bulunan Namjoo, Aralık ayında Türkiye'de vereceği 5 konser için sahne almaya hazırlanıyor.

2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 3 Aralık'ta Bursa Merınos AKK'de, 7 Aralık'ta Ankara Congresıum'da, 8 Aralık'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 10 Aralık'ta da Van Nur Tatar Spor Salonu'nda konser vermesi planlanan İranlı hadsizin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

Müdafa-i İslam Hareketi gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. "Ülkemizdeki tüm Müslümanları ilgilendiren ve tepki göstermesini beklediğim çok önemli bir meseleyi sıralı halde paylaşacağım." diyen Başkan Erdem Özveren detayları aktardıktan sonra, "Lütfen sizde mutlaka paylaşın." diyerek duyarlı Müslümanları İranlı hadsize karşı tepki göstermeye davet etti.

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