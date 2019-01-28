Erdem Gül kimdir nerelidir? CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül
CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül oldu. Erdem Gül CHP İstanbul Adalar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Erdem Gül'ün kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında? Erdem Gül nereli? Erdem Gül hangi görevlerde bulundu?28 Ocak 2019 Pazartesi 10:02
CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül oldu. Erdem Gül CHP İstanbul Adalar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Erdem Gül'ün kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında? Erdem Gül nereli? Erdem Gül hangi görevlerde bulundu?
Erdem Gül kimdir?
Erdem Gül 1967 senesinde Giresun'da dünyaya geldi.
Gazetecilik kariyeri boyunca uzun süre parlamento muhabirliği yaptı.
2010 senesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğine getirildi.
MİT TIRLARI haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra serbest bırakıldı.
6 Mayıs günü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Can Dündar ve aynı gazete Ankara sorumlusu Erdem Gül'ün yargılandığı davada mahkeme Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Erdem Gül de aynı suçtan suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
15 Mayıs 2016 günü Can Dündar ile birlikte Atatürk Havalimanı'n da yurt dışına kaçtığı bildirildi.
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