Erdem Gül kimdir nerelidir? CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül oldu. Erdem Gül CHP İstanbul Adalar belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Erdem Gül'ün kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında? Erdem Gül nereli? Erdem Gül hangi görevlerde bulundu?

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